بايدن يخلط بين أوباما وترامب! (فيديو)

كل الوطن – وكالات: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان وخلط في كلمة له بين بارك أوباما ودونالد ترامب.

وروى بايدن في خطاب بثته قناة تلفزيون “سي – سبان” من ولاية بنسلفانيا أنه في عام 2009، أصدر “الرئيس ترامب” تعليمات إليه بمعالجة أزمة السيارات.

وصحح الرئيس الأمريكي على الفور ما صدر عنه قائلا: “أعذروني، زلة لسان بطريقة فرويد.. الرئيس كان أوباما، حين كنت نائبا للرئيس”.

يشار إلى أن باراك أوباما شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 2009 إلى عام 2017، وكان بايدن حينها نائبا له.

المصدر: تاس

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415777