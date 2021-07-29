تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنبايدن يخلط بين أوباما وترامب! (فيديو)كل الوطن“العصا والجزرة”.. خبير يكشف عن طريقة لإجبار إثيوبيا على إنهاء أزمة سد النهضةكل الوطنمنظمة الصحة: السجائر الإلكترونية تستدرج الشبان إلى إدمان التبغكل الوطنهل تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إذا تجنب هذه الأطعمة وتناول أخرى!كل الوطنمصر.. فيديو يثير ضجة واسعة بعد اعتداء سيدة على زوجهاكل الوطنالعلماء يكشفون علامة تشير إلى تطوّر الخرفكل الوطنالحريري يقترح رفع الحصانات لكشف حقيقة انفجار بيروتكل الوطنالمملكة: نثق في القيادة التونسية وقدرتها على تجاوز هذه الظروفكل الوطنتونس تُطلع السعودية والكويت ومصر على تطورات الأوضاع الراهنة في البلادكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية

مصر.. تقتل أطفالها الثلاثة من أجل عشيقها

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 29 يوليو 2021 - 9:25 صباحًا
مصر.. تقتل أطفالها الثلاثة من أجل عشيقها

كل الوطن – وكالات: أقدمت امرأة مصرية على تسميم أطفالها الثلاثة وزوجها من أجل الارتباط بعشيقها.

ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية في حل لغز وفاة 3 أشقاء وإصابة والدهم بالتسمم، أثر تناولهم عصير “منتهي الصلاحية”، في إحدى قرى الصعيد بمحافظة قنا المصرية.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الضحايا، بعد أن قررت إنهاء حياتهم بوضع ” السم” في العصير من أجل الارتباط بعشيقها.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت بلاغا من المستشفى المركزي بوصول أب وأطفاله الثلاثة مصابين بحالة تسمم، إثر تناولهم عصير منتهي الصلاحية، ووفاة الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9، أثناء محاولة إنقاذهم. وفقا لسكاي نيوز.

اقرأ أيضا...

وتابع المصدر الأمني: “بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأثناء الاستماع إلى أقوال والدة المجني عليهم وزوجها المصاب، تلاحظ تضارب أقوالها، حيث ادعت في البداية تناول الضحايا عصير منتهي الصلاحية، ثم تراجعت في اقوالها وادعت تناولهم لبطيخ مسرطن، ثم ادعت سقوط مبيد حشري داخل وجبة الإفطار”.

وأضاف المصدر، أن تناقض أقوال والدة الضحايا، أثار شكوك فريق البحث والتحري، حيث أظهرت التحريات وجود خلافات متكررة بين والده الضحايا وزوجها، تركت على إثرها بيت الزوجيه مرات عديدة.

وأردف المصدر الأمني، أن تلك الخلافات المتكررة وتضارب أقوال الزوجة، جعلت جهات التحقيق تشير بأصابع الاتهام نحوها، وبتضييق الخناق وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت المتهمة، بانها على علاقة عاطفية مع سائق يبلغ من العمر 26 عاما، حيث قررا ضرورة التخلص من زوجها وأبنائها من أجل الارتباط ببعضهما.

واختتم المصدر، أن المتهم الثاني ” العشيق” قام بإعطاء المتهمة 4 عبوات عصير، بعد أن حقنها بمادة سامة، من أجل تقديمها لزوجها وأطفالها الثلاثة، للتخلص منهم، مشيرا إلى أن المتهمة بعد تأكدها من إصابة الضحايا بالتسمم ونقلهم إلى المستشفى، قامت بإيهام أقارب زوجها بتناول الضحايا عصير فاسد.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415789

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.