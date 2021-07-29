السعودية.. القبض على شخص تحرش بفتاة بأحد المراكز التجارية في أبها

كل الوطن – الرياض: ألقت شرطة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، القبض على شخص تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وبين المقدم الدباش، أن الشخص مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415792