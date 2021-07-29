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بالفيديو.. كادت أن تُحدث كارثةً.. سعودية تصدم مضخة البنزين بسيارتها وتشعل النار فيها

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 29 يوليو 2021 - 9:35 صباحًا
بالفيديو.. كادت أن تُحدث كارثةً.. سعودية تصدم مضخة البنزين بسيارتها وتشعل النار فيها

كل الوطن – الرياض: تسببت امرأة سعودية في وقوع حريق داخل محطة وقود، بعد اصطدامها بمضخة البنزين.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائدة إحدى المركبات، بمدينة الأفلاج السعودية، وهي تصطدم بمضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، الأمر الذي أسفر عن اشتعال النيران.

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كانت السيدة متوقفة بسيارتها في محطة الوقود لتعبئة البنزين، وبعد أن انتهى العامل من التعبئة تحركت المرأة بالسيارة، لتصطدم بالمضخة بدلا من الخروج من المحطة.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في مضخة البنزين وأسفل االسيارة، وتدخل عامل المحطة، لإخماد النيران باستخدام طفاية الحريق.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415795

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