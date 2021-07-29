بالفيديو.. كادت أن تُحدث كارثةً.. سعودية تصدم مضخة البنزين بسيارتها وتشعل النار فيها

كل الوطن – الرياض: تسببت امرأة سعودية في وقوع حريق داخل محطة وقود، بعد اصطدامها بمضخة البنزين.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائدة إحدى المركبات، بمدينة الأفلاج السعودية، وهي تصطدم بمضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، الأمر الذي أسفر عن اشتعال النيران.

(فيديو) كادت أن تُحدث كارثةً.. سعودية تصدم مضخة البنزين بسيارتها وتشعل النار فيهاhttps://t.co/2egRoR40YJ#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/WJptsWEYLt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 28, 2021

كانت السيدة متوقفة بسيارتها في محطة الوقود لتعبئة البنزين، وبعد أن انتهى العامل من التعبئة تحركت المرأة بالسيارة، لتصطدم بالمضخة بدلا من الخروج من المحطة.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في مضخة البنزين وأسفل االسيارة، وتدخل عامل المحطة، لإخماد النيران باستخدام طفاية الحريق.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415795