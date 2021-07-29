تستعيد بصرها بعد 15 عاماً

كل الوطن – وكالات: استعادت امرأة أمريكية مكفوفة لمدة 15 عاماً بصرها بالكامل أخيراً بفضل عملية جراحية غيرت مجرى حياتها وأتاحت لها رؤية أحفادها والحياة من منظور جديد.

وذكر موقع «غوود نيوز» الكندي أن الأطباء كان يعتقدون أن الأمريكية البالغة من العمر 59 عاماً تعاني من «الغلاكوما» أو «المياه الزرقاء» بعد فقدان بصرها بسرعة منذ أكثر من عقد من الزمن، ثم شخص طبيب عيون حالتها في عام 2018 بـ«عتامة العين» أو «الكاتاركت»، وهو مرض من الأمراض الشائعة التي تصيب كبار السن والتي يمكن علاجها.

وبدأت المرأة في عام 2013 تلاحظ هالات ومواشير على الأضواء أثناء قيادة السيارة، فاتجهت إلى الطبيب الذي قال لها إنها تعاني من المياه الزرقاء. وبعد ثلاثة أسابيع فقدت المزيد من البصر والرؤية المحيطية.

ثم قبل ثلاث سنوات أجرت جراحة في عينها اليمنى ثم أجرت جراحة للعين الثانية وأصحبت ترى بالعينين بشكل كامل.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415816