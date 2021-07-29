تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية تردّ على شائعة مثيرة للجدل حول مصركل الوطنولي العهد يعلن تبرع السعودية بـ3 ملايين دولاركل الوطن5 علاجات طبيعية تخفف من آلام المعدة وفقا لأخصائي أمراض الجهاز الهضميكل الوطنتستعيد بصرها بعد 15 عاماًكل الوطنشاهد.. سلاح صيني يخفي القوات العسكرية في لحظاتكل الوطنالإفراط في شرب القهوة يزيد من خطر الإصابة بمرض لا دواء لهكل الوطنبايدن يخلط بين أوباما وترامب! (فيديو)كل الوطن“العصا والجزرة”.. خبير يكشف عن طريقة لإجبار إثيوبيا على إنهاء أزمة سد النهضةكل الوطنمنظمة الصحة: السجائر الإلكترونية تستدرج الشبان إلى إدمان التبغكل الوطنهل تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إذا تجنب هذه الأطعمة وتناول أخرى!

القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على عاملين في محطات وقود بحائل

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الخميس 29 يوليو 2021 - 10:14 مساءً
القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على عاملين في محطات وقود بحائل

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبا جرائم تمثلت في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود والهرب وتعمدهما إتلاف بعض المرافق العامة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415847

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.