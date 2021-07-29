القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على عاملين في محطات وقود بحائل

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبا جرائم تمثلت في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود والهرب وتعمدهما إتلاف بعض المرافق العامة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415847