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الرئيس التونسي يعين وزيرا جديدا للداخلية (صور + فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-29T22:54:42+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 دقيقةآخر تحديث : الخميس 29 يوليو 2021 - 10:54 مساءً
الرئيس التونسي يعين وزيرا جديدا للداخلية (صور + فيديو)

كل الوطن – وكالات: أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الخميس 29 يوليو، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي وزيرا للداخلية.

وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية مساء اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور.

وشغل رضا غرسلاوي محافظ شرطة عام من الصنف الأول منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية بدائرة الأمن القومي.

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تجدر الإشارة إلى أن رضا غرسلاوي تم انتدابه بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة وقد تقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من الخطط إلى غاية توليه خطة مدير إدارة وقد شارك في العديد من التربصات داخل وخارج تونس في صلب اختصاصه “الإستعلام ومكافحة الإرهاب” و”الدعم اللوجستيكي”.

وفي السياق ذاته، تقرر إعفاء المدير العام للمصالح المختصة لوزارة الداخلية الأزهر لونقو من مهامه، وتم تعيين محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة، مديرا عاما للمصالح المختصة بالنيابة.

وعين رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، لزهر لونغو مديرا عاما للمصالح المختصة في شهر أبريل ماضي، وشغل لونغو سابقا مهام مدير مركزي للاستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس بباريس.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415850

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