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شاهد.. كاميرات المراقبة ترصد معركة عنيفة تسقط قتلى وجرحى في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الجمعة 30 يوليو 2021 - 3:28 مساءً
شاهد.. كاميرات المراقبة ترصد معركة عنيفة تسقط قتلى وجرحى في مصر

كل الوطن – وكالات: نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل شخص يدعى حسين حسن، وشهرته حسين السميطي، ضحية مشاجرة المرج.

ووقعت المشاجرة بجوار محطة مترو المرج، بين عائلة الضحية وعائلة تدعى السوهاجي، بسبب مشادة كلامية على الوقوف للبيع أمام محل للعصائر.

وتطورت المشاجرة إلى استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت عن مقتل المجني عليه وإصابة 4 آخرين من العائلتين بإصابات خطيرة، وتم نقلهم للمستشفيات للعلاج، وألقت قوات الأمن القبض على 15 من طرفي المشاجرة، وجار تحديد باقي المتهمين المتورطين في المشاجرة.

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وتمكنت قوات الأمن من الدفع بالعشرات من القوات وسيارات الأمن المركزي، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط 15 متهما من أفراد العائلتين، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لتحديد متهمين جدد متورطين في الواقعة.

لمشاهدة الفيديو الرجاء الضغط هنا

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415867

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