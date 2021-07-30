الجزائر.. وفاة مرضى بسبب نفاد الأكسجين

كل الوطن – وكالات: أعلنت مديرية الصحة في ولاية سكيكدة الجزائرية، اليوم الجمعة، وفاة عدد من مرضى كورونا بمستشفى الاخوة ساعد قرمش بسبب نفاد خزان الأكسجين.

وقالت المديرية في بيان: “ننهي إلى علم كافة مواطني الولاية أن الحادثة الواقعة ليلة أمس والمتمثلة في نفاد خزان الاكسجين للمستشفى المرجعي لكوفيد-19، قد صاحبتها وللأسف الشديد وفيات لمرضى كانوا في حالة جد متدهورة حسب التقارير والتحقيقات الطبية التي وصلتنا”.

وأوضحت أن “المرضى الذين كانوا في حاجة إلى الأكسجين الطبي كانوا مربوطين بالمولد إلا أن سعة وتدفقه لم تكن كافية لتغطية كل الاحتياجات بشكل كاف بسبب العدد الكبير للحالات الحرجة”، مذكرة أن “أزمة الأكسجين الطبي هي أزمة وطنية تعاني منها كل الولايات”.

المصدر: “الشروق”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415880