تونس: قوات الأمن تضع قاضيا تحت الإقامة الجبرية

أفادت إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية، بأن قوات الأمن وضعت وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس القاضي البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

وأكدت مصادر خاصة بـ”موزاييك” أن “وحدة أمنية تولت ليلة أمس السبت تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف بتاريخ 29 الشهر الجاري قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية”.

ونص القرار على “منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل “ترخيص” ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة”.

المصدر: “موزاييك أف أم”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415904