د. عبدالمجيد الجلَّال: مصالحة خليجية غير مكتملة!

كنّا نأمل أن تُسفر قمة العلا عن طي صفحةٍ سوداء من العمل الخليجي المُشترك ، وتًنجز مصالحة خليجية شاملة تُعيد إلى مجلس التعاون هيبته ومكانته التي انهارت تماماً بفعل الأزمة الخليجية غير المأسوف عليها !

لكن ما تمَّ إنجازه في هذا السياق ، كان دون المستوى المنشود والمأمول ،

إذ ما تمَّ ، كان مصالحة سعودية قطرية بمبادرة من قيادة البلدين الشقيقين ، طوت صفحة الأزمة تماماً ، واتفقت القيادتان على العمل معاً نحو بناء علاقات استراتيجية تخدم المصالح المُشتركة ، وتخدم كذلك أمن واستقرار منطقة الخليج !

لكن ، في المقابل ، لا يزال التوتر يحكم علاقات دولة قطر مع دولة الإمارات العربية المُتحدة ، ومملكة البحرين ، ويتم استخدام الإعلام ، ووسائط التواصل الاجتماعي كأدوات لتأجيج هذه الخلافات ، وبث خطابات الكراهية بين شعوب هذه الدول.

استمرار التوتر والسياسات العدائية بين هذه الدول الخليجية الثلاث ، سوف يُعرقل بالتأكيد ، جهود إعادة بناء المنظومة الخليجية ، كدرعٍ قوي يحفظ كيانات الخليج ، من الأعداء المُتربصين بهم ، خاصة ، وأنَّ محيطها يغرق تماماً في الفوضى والصراعات وحتى الحروب !

كنتُ قد كتبتُ سابقاً ، وفي أكثر من مرة ، عن أهمية تفعيل أمانة مجلس التعاون، كلاعبٍ أساس ، في تقريب وجهات النظر المُتباينة ، وإيجاد آلية تحكيم ، للفصل في الخلافات والنزاعات بين دول المجلس ، خاصة بعد التجربة المريرة لأمانة المجلس أثناء الأزمة الخليجية ، ودورها السلبي ، بل والمتآمر ، والعابث ، بمشروع منظومة الخليج !

لذا ، نأمل من معالي أمين عام مجلس التعاون ، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف – وهو بالتأكيد أفضل من سلفه – بذل مساعيه الحميدة لتقريب الرؤى بين هذه الدول ، والأهم بذل مساعيه لوقف التراشق الإعلامي العنيف في إعلام قطر والبحرين والإمارات !

خلاصة القول ، علينا أولاً ، تهيئة المناخ المناسب ، لتعزيز العلاقات بين قادة دول المجلس ، وبناء إجراءات الثقة بين دوله ، حتى يتسنى لنا إعداد استراتيجية خليجية موحدة ، لمواجهة التحديات القائمة في المنطقة ، وفي مقدمتها التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ، وفي تقديري أنَّ الكرة الآن في ملعب الحجرف !!

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415908