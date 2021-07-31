تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطند. عبدالمجيد الجلَّال: مصالحة خليجية غير مكتملة!كل الوطنتونس: قوات الأمن تضع قاضيا تحت الإقامة الجبريةكل الوطنالتحالف: إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرةكل الوطنلهذه الأسباب تعطلت منصة “سناب شات” عند الكثير من المستخدمينكل الوطنالجزائر.. وفاة مرضى بسبب نفاد الأكسجينكل الوطنالعلماء يتوصلون إلى علاج جديد وواعد لفقدان الوزن!كل الوطنمصدر فلسطيني ينفي مزاعم تدهور صحة عباسكل الوطنالرئيس التونسي يعين وزيرا جديدا للداخليةكل الوطنالسعودية تردّ على شائعة مثيرة للجدل حول مصركل الوطنولي العهد يعلن تبرع السعودية بـ3 ملايين دولار

مع فتح أبوابها للسيّاح.. ما هي الجنسيات المؤهّلة للحصول على التأشيرة السياحية السعودية؟

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : السبت 31 يوليو 2021 - 5:10 مساءً
مع فتح أبوابها للسيّاح.. ما هي الجنسيات المؤهّلة للحصول على التأشيرة السياحية السعودية؟

كل الوطن – وكالات: مع فتح السعودية أبوابها للسياح ابتداء من يوم غد، 1 أغسطس 2021، وبعد نحو عام ونصف من انتشار جائحة كورونا، خصصت المملكة موقعا إلكترونيا للحصول على تأشيرتها.

وخصصت السعودية موقعا إلكترونيا لتسجيل كل من يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام، التي يمكن للسياح والزوار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية، حيث أن التأشيرة الإلكترونية ستكون متعددة الدخول ولمدة عام واحد؛ ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوما في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة، وهي التحصين الكامل بأحد اللقاحات المعتمدة في السعودية، وفحص “بي سي آر”، والتسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية”.

اقرأ أيضا...

تجدر الإشارة إلى أن الجنسيات المؤهلة للسياحة في السعودية هي الآتية”:

مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأندورا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهولندا، وهنغاريا، وآيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وموناكو، والجبل الأسود، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وروسيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، وبروناي، والصين -بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو- واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415910

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.