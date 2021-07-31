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الجزائر تسحب اعتماد قناة “العربية”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : السبت 31 يوليو 2021 - 9:04 مساءً
الجزائر تسحب اعتماد قناة “العربية”

كل الوطن – وكالات: قررت السلطات الجزائرية، السبت، سحب اعتماد قناة “العربية”، متهمة القناة بأنها تمارس “التضليل الإعلامي والتلاعب”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزارة الاتصال، قولها إن “وزارة الاتصال قررت اليوم سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة التلفزيونية “العربية” بالجزائر”.

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وأضافت الوزارة أن “قرار سحب الاعتماد راجع إلى عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب”.

ولم يشر البيان الصادر عن وزارة الاتصال الجزائرية إلى السبب المباشر لسحب اعتماد القناةننننه(حخاتàتاتق’ثوى .

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415913

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