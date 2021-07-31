7 علامات تدل على أن أمعاءك غير صحية!

كل الوطن – الرياض: تعد صحة القناة الهضمية انعكاسا مباشرا لصحتك العامة، وعندما يكون لديك أمعاء غير صحية، يمكن أن تؤثر سلبا على جسمك بالكامل.

ويمكن أن تساهم العديد من العوامل في حدوث اضطراب في القناة الهضمية، بما في ذلك مستويات التوتر العالية والأرق والأطعمة المصنعة والسكرية أو حتى المضادات الحيوية الموصوفة، لذلك قد يكون من الصعب الحفاظ على أمعائك تحت السيطرة.

وتحدث موقع “إكسبريس” مع تيم جودوين، مؤسس Lean Greens، لمعرفة كيفية تحديد ما إذا كانت أمعاؤك غير صحية. وفيما يلي سبع علامات تدل على أن أمعاءك غير صحية.

توعك في المعدة

يمكن أن يظهر عدم الراحة في معدتك على شكل إسهال وإمساك وانتفاخ وحرقة وغازات وألم في البطن.

وقال جودوين: “في حين أن هذه الأعراض شائعة، إلا أنها ليست طبيعية. ويجب ألا تواجه القناة الهضمية المتوازنة مشكلة في هضم الأطعمة وإخراج البراز. وإذا كنت تعاني من هذه الأعراض بانتظام، فمن الأفضل أن تتحقق مع طبيبك وأخصائي التغذية من عدم إصابتك بمتلازمة القولون العصبي، وهو اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة.

الرغبة الشديدة في السكر

إن الرغبة الشديدة في تناول السكر من الأعراض المفاجئة لضعف صحة الأمعاء.

وأوضح جودوين: “بشكل أساسي، تفرز ميكروبات الأمعاء بروتينات تشبه الهرمونات التي تنظم الجوع مثل اللبتين والغريلين. وهذا لا يؤثر فقط على مستويات الجوع والرغبة الشديدة لدينا ولكن على مزاجنا أيضا.

وإذا كنت تأكل الكثير من السكر، فإن البكتيريا غير المفيدة ستزدهر منه وتفرز المزيد من البروتينات لتجعلك تتوق إلى المزيد.

الكسل

عندما لا يتلقى جسمك ما يكفي من البكتيريا الجيدة من الأطعمة التي نتناولها، يمكن للبكتيريا السيئة أن تزدهر.

وقال جودوين: “تشير الدراسات إلى أن مشاكل الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب إرهاقا للغدة الكظرية، والتي بدورها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي حيث يتعين على جهاز المناعة لديك أن يقاوم بشدة للتخلص من البكتيريا السيئة في الجسم – وهي حلقة مفرغة! جرب التخلص من سموم جسمك من الأطعمة المصنعة أو السكرية بشكل مفرط، واختر الوصفات التي تزيل السموم وتعزز صحة الأمعاء”.

تغيرات غير مقصودة في الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن أو اكتسابه، دون إجراء تغييرات نشطة على نظامك الغذائي أو ممارسة التمارين الرياضية، علامة على تدهور القناة الهضمية.

وقال جودوين: “يجب أن تكون القناة الهضمية المتوازنة قادرة على تخزين الدهون وتنظيم السكريات في جسمك وامتصاص العناصر الغذائية بسهولة. والبكتيريا التي نحصل عليها من وجباتنا الغذائية يمكن أن تغير سلوك الأمعاء بشكل غير مباشر وتسبب زيادة الوزن، في حين أن فقدان الوزن قد يكون علامة على فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة. وإذا تعرضت لفترات طويلة من فقدان الوزن السريع ثم اكتسبت وزنا، فتأكد من زيارة طبيبك لمعرفة أفضل علاج لك”.

قلة النوم

يمكن أن يكون سبب قلة النوم مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك مشاكل الصحة العقلية، والتشوهات الهرمونية والألم، والسمنة ومرض السكري، وأكثر من ذلك.

وقال جودوين: “يمكن أن تكون صحة القناة الهضمية بالتأكيد جزءا من هذا – خاصة إذا كنت تتناول الكحول أو الأطعمة السكرية قبل النوم. ويتم إنتاج غالبية السيروتونين، المعروف أيضا باسم هرمون السعادة، في أمعائك. لذا فإن تلبك الأمعاء يمكن أن يؤثر على نومك، وبالتالي على مزاجك أيضا”.

تهيج الجلد

يمكن أن توفر حالات الجلد المسببة للحكة أو المؤلمة نظرة ثاقبة لما يحدث في أمعائك.

ويمكن أن يظهر حب الشباب مع التهاب الجلد بسبب عدم تحمل الطعام وسوء التغذية والتهاب الأمعاء.

رائحة الفم الكريهة

يمكن أن تشير رائحة الفم الكريهة إلى ضعف صحة القناة الهضمية أيضا.

وقال جودوين: “أي شيء لا يستطيع المرور، ويبقى في الجهاز الهضمي ويتخمر، يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة. ويمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة أيضا علامة على مشكلة ارتجاع المريء، أو علامة على أن البكتيريا في معدتك يمكن أن تؤدي إلى قرحة في المعدة. ومهما كان السبب الجذري، فمن الأفضل مراجعة طبيبك لفهم كيف يمكن أن يساهم الهضم في الصحة السيئة”.

المصدر: إكسبريس

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415919