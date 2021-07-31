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رسالة مؤثرة من الفنانة صفاء أبو السعود لزوجها الراحل الشيخ صالح كامل (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : السبت 31 يوليو 2021 - 9:28 مساءً
رسالة مؤثرة من الفنانة صفاء أبو السعود لزوجها الراحل الشيخ صالح كامل (فيديو)

كل الوطن – وكالات: وجهت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، رسالة مؤثرة لزوجها السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، قائلة: “أشعر أنه موجود بس مسافر وأعطيه وعد أنني هقدم فن راقي ويشرف ولا فيه أي ابتذال”.

وقالت أبو السعود في لقاء مع برنامج “ليالي TeN” المذاع على قناة “TeN” الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي: “أنا بوعده دايما هاعمل فن حلو وراقي ويشرف وميكونش فيه أي ابتزال ولا أي حاجة تزعلك، ولا تضايقك، ودايما فاكراه في قلبي”.

وأعلنت أبو السعود عن عودتها للأعمال الفنية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن المجال الفني ولن تتراجع مهما تلقت من عروض بعيدة عن التمثيل.

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وأكدت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، أنها تعود للمجال الفني من جديد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها ستعود من خلال مسرحية جديدة، معبرة عن عميق حبها وتقديرها للفنانة شريهان والفنانة نيللي والفنان الراحل سمير غانم، مؤكدة أنهم جميعا قدموا الفوازير بإبداع حقيقي.

والفنانة صفاء أبو السعود شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال، وطرحت في ثمانينات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان “أهلا بالعيد” أصبحت أغنيتها إحدى أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.

وكانت متزوجة من الراحل السعودي صالح كامل، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في العالم العربي.

المصدر: الوطن+يوتيوب

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415922

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