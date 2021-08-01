السعودية.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون مخدرة (صور)

كل الوطن – الرياض: أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة بالسعودية، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت 8735000 حبة.

وكشفت الهيئة أنه “وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن حبوب كاكاو، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة فنية داخل أكياس حبوب الكاكاو”، مشيرة إلى أنه “بعد إحباط محاولة التهريب، تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، وأنه تم ضبطهم، وعددهم ثلاثة أشخاص”.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون في ميناء جدة الإسلامي بلغت أكثر من (8.7) مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية "كاكاو" وردت عبر الميناء، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم ضبط المستقبلين وعددهم 3 أشخاص.https://t.co/a34O3Yor4Q#زاتكاpic.twitter.com/XrSXCmpkIU — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 1, 2021

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها “ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وتقف عبر منافذها البرية والبحرية والجوية بالمرصاد سدا منيعا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة”، داعية الجميع إلى “التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية، للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ”.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون في ميناء جدة الإسلامي بلغت أكثر من (8.7) مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية “كاكاو” وردت عبر الميناء، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم ضبط المستقبلين وعددهم 3 أشخاص.https://t.co/a34O3Yor4Q#زاتكاpic.twitter.com/XrSXCmpkIU

— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 1, 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415928