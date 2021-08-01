تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه ورفض الدعوى المدنية في سبّ محمد رمضان

كل الوطن – وكالات: قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

كان تقدم المحامي أحمد الجندي، بصفته وكيلًا عن الفنان محمد رمضان، بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 الف جنية وواحد.

وذكرت الدعوى أن الإعلامي وبصفته مذيع – مقدم البرنامج الحواري الحكاية على قناة “ام بي سي مصر”، هاجم محمد رمضان بأن قال “الإنسان اللي متربي نعمة فأنت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك أما لما نوصل لعدم الرباية ومحدش رباك أنا هربيك بقالك سنة بتعمل مصايب واللي أداك الفلوس قادر يسحبها منك في ثانية أيام نكد وأنا مش هدخل في سجال قليل الأدب إنما لو فاكر أنك مسنود”.

وأضاف المحامي، أن الإعلامي عمرو أديب شن هجوما عنيفا على رمضان خلال الأيام الماضية بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: “الناس مش لاقية فلوس وأنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللى فاكرينه موسی طلع فرعون”.

وأشار المحامي إلى أن “الإعلامي تابع تهديداته والدعاء على محمد رمضان قائلا (على فكرة مش أنت بس يا مجد اللي عندك فلوس في ناس عندها ومبيعملوش كده، واللي أدهالك قادر یسحبها منك في ثانية، قبضة واحدة في مرة فجأة كل دا يضيع ويروح، ليه استفزاز الناس)”.

وأضاف: “حيث إن المتهم المعلن إليه الأول قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو ما سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة mbc مصر، والجدير بالذكر أن للطالب مسلسل تليفزيوني سيذاع خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة dmc ما يؤثر على مشاهديه واستحقاره لدی الجماهير المصرية والعربية الذين يتابعون أعمال الفنان الطالب المدعي بالحق المدني في جميع انحاء الوطن العربي. مما حدا بالطالب للتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم (المعلن إليه الأول)”.

وتابع: “حيث إن واقعة وعبارات السب والقذف والتشهير، تشكل جريمة السب والقذف على النحو الوارد بالأوراق بان أسند المعلن اليه الأول علنا للطالب من خلال حلقة من البرنامج الحواري الحكاية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415931