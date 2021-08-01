تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطن90 سائحا سعوديا يصلون العقبة على متن باخرةكل الوطنمفتي مصر السابق: ينبغي أن يكون السجن مصير كل من يتحدث بغير علم في الدينكل الوطنثلاث مراحل لـ ألزهايمر وكيف يتطور المرض على مدار سنواتكل الوطنرسالة مؤثرة من الفنانة صفاء أبو السعود لزوجها الراحل الشيخ صالح كامل (فيديو)كل الوطن7 علامات تدل على أن أمعاءك غير صحية!كل الوطنرجل أعمال مصري: أشعر بالاكتئاب وقررت العودة إلى لندن مرة أخرىكل الوطنالجزائر تسحب اعتماد قناة “العربية”كل الوطند. عبدالمجيد الجلَّال: مصالحة خليجية غير مكتملة!كل الوطنتونس: قوات الأمن تضع قاضيا تحت الإقامة الجبريةكل الوطنالتحالف: إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة

90 سائحا سعوديا يصلون العقبة على متن باخرة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 1 أغسطس 2021 - 2:36 مساءً
90 سائحا سعوديا يصلون العقبة على متن باخرة

كل الوطن – وكالات: وصلت إلى ميناء العقبة في الأردن، صباح اليوم الأحد، باخرة تحمل 90 سائحا من الجنسية السعودية.

وتعد الباخرة هي الأولى التي تستقبلها مدينة العقبة بعد قرار السماح بعودة حركة سياحة البواخر إلى المدينة.

اقرأ أيضا...

وأعلن نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة، شرحبيل ماضي، أعلن في تصريح سابق، جاهزية موانئ العقبة وكوادر السلطة والأجهزة المختلفة خلال عطلة عيد الأضحى وبعدها، لافتا النظر إلى أن الباخرة كان من المفترض وصولها من جدة السعودية إلى ميناء العقبة في 23 يوليو 2021، وتأجل موعد وصولها إلى مطلع أغسطس.

المصدر: “عمون”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415942

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.