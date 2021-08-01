السعودية تعلن عن موعد استقبال المعتمرين وتكشف عن أعدادهم

كل الوطن – الرياض: كشفت السعودية أنه سيتم استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، ابتداء من 10 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنهم يشكلون أولى دفعات المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد لصحيفة لـ”عكاظ” “سيبدأ المعتمرون بدءا من تاريخ 10 أغسطس 2020 بالتوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كما ستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق “اعتمرنا”.

وتابع “إن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني”، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415945