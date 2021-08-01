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السعودية… تحذير “عالي الخطورة” بخصوص تحديث أمني في منتجات “آبل”

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الأحد 1 أغسطس 2021 - 7:14 مساءً
السعودية… تحذير “عالي الخطورة” بخصوص تحديث أمني في منتجات “آبل”

كل الوطن – الرياض: حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، اليوم الأحد، من وجود ثغرة أمنية في تحديث أصدرته “آبل”.

ونشر المركز السعودي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في “تويتر” أكد خلالها أن هناك ثغرة أمنية في تحديث أصدرته شركة “آبل”.

ووصف المركز الوطني للأمن السيبراني السعودي التحذير الأمني بـ”عالي الخطورة” بخصوص التحديث الذي أصدرته منتجات شركة “آبل”.

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وأصدرت شركة “آبل” تحديثا لمعالجة ثغرة في المنتج التالي: watchOS 7.6.1، مشيرة إلى أنه متوفر للمنتجات التالية: Apple Watch Series 3 وما بعد.

وذكر المركز السيبراني أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة الأمنية بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، حيث أوصى المركز بتحديث المنتجات، بعدما أصدرت “آبل” توضيحا لهذا التحديث.

المصدر: الموقع الرسمي للمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية على تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415956

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