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شرطة جازان توضح ملابسات انقلاب “شاحنة قات” أثناء ملاحقتها وسرقة الحزم المتناثرة على الطريق

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-02T13:22:49+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 2 أغسطس 2021 - 1:22 مساءً
شرطة جازان توضح ملابسات انقلاب “شاحنة قات” أثناء ملاحقتها وسرقة الحزم المتناثرة على الطريق

كل الوطن – وكالات: أصدرت شرطة جازان بيانا أوضحت فيه ملابسات انقلاب شاحنة محملة بمادة “القات” المخدرة إثر ملاحقتها، حيث أقدم أشخاص على سرقة الحزم المتناثرة والفرار.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان جنوب غربي السعودية، الرائد نايف حكمي، إن “الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد الطرق بمحافظة بيش، وتعرضت المركبة لحادث انقلاب، وقام عدد من الأشخاص بموقع الحادث بجمع عدد من حزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها”.

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وأوضح المتحدث الأمني “أنه تم القبض على سائق المركبة، وهو مقيم من الجنسية اليمنية، وضبط المركبة والمواد المخدرة”.

وأضاف أن “التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، واستكمال إجراءات تحويل القضية للجهات المختصة”.

وتداول ناشطون مقطع فيديو للمركبة بعد انقلابها، وإقدام أشخاص على سرقة حزم القات.

المصدر:RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415961

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