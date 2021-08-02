السعودية.. القبض على 4 مواطنين روّجوا مواد مخدرة

كل الوطن – الرياض: أعلنت السلطات الأمنية السعودية القبض على 4 مواطنين لترويجهم المخدرات في منطقتي القصيم وتبوك بالمملكة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن “المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن ترويج المواد المخدرة أسفرت عن القبض على أربعة مواطنين بمنطقتي القصيم وتبوك، وذلك لترويجهم مواد مخدرة”.

وأضاف: “ضبط بحوزتهم (75.855) قرص إمفيتامين مخدر، و(38) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و(9160) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و(74) غراما من مادة (الشبو) المخدر، إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي”.

وأكد النجيدي اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة للتحقيق معهم.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415964