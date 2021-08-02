تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطن90 سائحا سعوديا يصلون العقبة على متن باخرةكل الوطنمفتي مصر السابق: ينبغي أن يكون السجن مصير كل من يتحدث بغير علم في الدينكل الوطنثلاث مراحل لـ ألزهايمر وكيف يتطور المرض على مدار سنواتكل الوطنرسالة مؤثرة من الفنانة صفاء أبو السعود لزوجها الراحل الشيخ صالح كامل (فيديو)كل الوطن7 علامات تدل على أن أمعاءك غير صحية!كل الوطنرجل أعمال مصري: أشعر بالاكتئاب وقررت العودة إلى لندن مرة أخرىكل الوطنالجزائر تسحب اعتماد قناة “العربية”كل الوطند. عبدالمجيد الجلَّال: مصالحة خليجية غير مكتملة!كل الوطنتونس: قوات الأمن تضع قاضيا تحت الإقامة الجبريةكل الوطنالتحالف: إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة

السعودية.. القبض على 4 مواطنين روّجوا مواد مخدرة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 2 أغسطس 2021 - 1:25 مساءً
السعودية.. القبض على 4 مواطنين روّجوا مواد مخدرة

كل الوطن – الرياض: أعلنت السلطات الأمنية السعودية القبض على 4 مواطنين لترويجهم المخدرات في منطقتي القصيم وتبوك بالمملكة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن “المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن ترويج المواد المخدرة أسفرت عن القبض على أربعة مواطنين بمنطقتي القصيم وتبوك، وذلك لترويجهم مواد مخدرة”.

اقرأ أيضا...

وأضاف: “ضبط بحوزتهم (75.855) قرص إمفيتامين مخدر، و(38) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و(9160) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و(74) غراما من مادة (الشبو) المخدر، إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي”.

وأكد النجيدي اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة للتحقيق معهم.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415964

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.