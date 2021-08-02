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الاقتصاد السعودي يسجل أعلى معدل سيولة حتى يونيو

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 2 أغسطس 2021 - 1:26 مساءً
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى معدل سيولة حتى يونيو

كل الوطن – الرياض: كشفت الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي عن تسجيل السيولة في اقتصاد المملكة مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وسجلت السيولة ارتفاعا بنسبة 9.13 على أساس سنوي، و1.15 على أساس شهري لتصل إلى 2.238 تريليون ريال.

ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع الجماعي في مكوناته، حيث ارتفع بند الودائع الأخرى شبه النقدية وبنسبة 37.6% (تمثل 11% من الإجمالي) بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 9.59% (تمثل 60% من الإجمالي).

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في حين ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية (تمثل 20% من الإجمالي) والنقد خارج المصارف (يمثل 9% من الإجمالي) بنسبة 0.38% و0.03% على التوالي.

وعلى أساس شهري تراجع النقد خارج المصارف بشكل منفرد وبنسبة 1.67% إلى 208.65 مليار ريال مقارنة بـ212.18 مليار ريال في مايو الماضي، بينما ارتفعت بقية مكونات المعروض النقدي الثلاثة الأخرى.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415967

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