تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطن90 سائحا سعوديا يصلون العقبة على متن باخرةكل الوطنمفتي مصر السابق: ينبغي أن يكون السجن مصير كل من يتحدث بغير علم في الدينكل الوطنثلاث مراحل لـ ألزهايمر وكيف يتطور المرض على مدار سنواتكل الوطنرسالة مؤثرة من الفنانة صفاء أبو السعود لزوجها الراحل الشيخ صالح كامل (فيديو)كل الوطن7 علامات تدل على أن أمعاءك غير صحية!كل الوطنرجل أعمال مصري: أشعر بالاكتئاب وقررت العودة إلى لندن مرة أخرىكل الوطنالجزائر تسحب اعتماد قناة “العربية”كل الوطند. عبدالمجيد الجلَّال: مصالحة خليجية غير مكتملة!كل الوطنتونس: قوات الأمن تضع قاضيا تحت الإقامة الجبريةكل الوطنالتحالف: إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة

انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-02T13:45:11+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الإثنين 2 أغسطس 2021 - 1:45 مساءً
انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة

كل الوطن – الرياض: تنطلق يوم الخميس المقبل التصفيات المؤهلة لبطولة السعودية الأولى للكرة الطائرة للسيدات، حيث ستقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بمشاركة 14 فريقا.

وعبرت عضو مجلس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان صالح القحطاني عن سعادتها بالإقبال والرغبة التي أبدتها الفرق للمشاركة في بطولة المملكة الأولى لسيدات الكرة الطائرة، مؤكدة أن هذه البطولة ستشكل بداية الانطلاقة نحو تكوين قاعدة كبيرة وقوية للكرة الطائرة النسائية، قبل الانطلاق نحو المنافسة على المستوى الخارجي.

اقرأ أيضا...

وتقام تصفيات المناطق خلال الفترة من الـ5 من شهر أغسطس المقبل وحتى الـ21 منه، حيث ستكون البداية من الرياض في التصفيات التي يشارك فيها 4 فرق، هي: أوزرايت، فينيكس، إيليت، لينك، قبل أن تشهد جدة المجموعة الأكبر، وذلك بمشاركة 7 فرق، هي: بلو جايز 1، بلو جايز 2، بلو كليكرز، أوشين، فلامينقو ksa، تقنية جدة، سويفت، على أن تختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية، والتي ستشهد تنافسا بين 3 فرق، هي: نادي الاتفاق، أكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية.

يذكر أن فريقين يتأهلان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في الـ9 من شهر سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من كافة المناطق.

المصدر: “alriyadh”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415970

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.