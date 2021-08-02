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السعودية.. السديس يدعو لترقب المفاجأة الكبرى في تاريخ رئاسة الحرمين

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الإثنين 2 أغسطس 2021 - 2:07 مساءً
السعودية.. السديس يدعو لترقب المفاجأة الكبرى في تاريخ رئاسة الحرمين

كل الوطن – الرياض: دعا رئيس شؤون المسجدين الحرام والنبوي، عبد الرحمن السديس، منتسبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة، والتي تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة.

وأشار، إلى أن “المفاجأة ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي”.

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وأكد، أن “الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر، وذلك بدعم من ومتابعة حثيثة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

واختتم السديس، بـ”دعوى الله أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد، وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهم في رقي المملكة وعلوها”.

المصدر: “موقع رئاسة الحرمين”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415976

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