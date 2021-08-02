تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنأحداث خلدة.. مخابرات الجيش اللبناني تعتقل الشيخ عمر غصن (فيديو)كل الوطندراسة تحذّر من خطر صحي يرتبط بالجلوس لفترة طويلة!كل الوطنعلى هامش الذكرى 31 لغزو الكويت.. “حصان طروادة” وسر الرحلة 149كل الوطنهيئة التقييس الخليجية ترحب بإصدار مواصفات قياسية مشتركة مع روسياكل الوطن90 سائحا سعوديا يصلون العقبة على متن باخرةكل الوطنمفتي مصر السابق: ينبغي أن يكون السجن مصير كل من يتحدث بغير علم في الدينكل الوطنثلاث مراحل لـ ألزهايمر وكيف يتطور المرض على مدار سنواتكل الوطنرسالة مؤثرة من الفنانة صفاء أبو السعود لزوجها الراحل الشيخ صالح كامل (فيديو)كل الوطن7 علامات تدل على أن أمعاءك غير صحية!كل الوطنرجل أعمال مصري: أشعر بالاكتئاب وقررت العودة إلى لندن مرة أخرى

أحداث خلدة.. مخابرات الجيش اللبناني تعتقل الشيخ عمر غصن (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 2 أغسطس 2021 - 8:20 مساءً
أحداث خلدة.. مخابرات الجيش اللبناني تعتقل الشيخ عمر غصن (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أوقفت مخابرات الجيش اللبناني يوم الاثنين الشيخ عمر غصن ونجله على خلفية اشتباكات خلدة الأخيرة والتي راح ضحيتها 4 أشخاص خلال تشييع علي شبلي.

وأعلن غصن في فيديو من أمام مسجد خلدة أنه “يقف مع السلم الأهلي والعيش المشترك والدولة”.

وأكد: “سقفنا الشرعية وقائدنا هو قائد الجيش العماد جوزيف عون”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت قيادة الجيش أنه “بتاريخ 2 أغسطس داهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو “أ. ش”، وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل يوم الأحد باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

اقرأ أيضا...

وأضافت قيادة الجيش أنه تمت مباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

وكانت أوساط مقربة من حزب الله قد كشفت اليوم أن الحزب أعطى الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة، في وقت كثف الجيش عمليات دهم في خلدة، لتطويق أحداث أمس.

يذكر أنه في تطور دراماتيكي خطر استدعى تدخلا سياسيا وعسكريا لضبط الأوضاع الأمنية على الأرض، سقط 4 ضحايا في خلدة إثر إطلاق نار كثيف وقذائف “أر بي جي” استهدف موكب تشييع الشاب علي شبلي، الذي سقط بالأمس في عملية قتل ثأرية في الجية.

وفرض الجيش طوقا أمنيا في محيط سنتر شبلي بخلدة، وعمل على إجلاء مشاركين في الجنازة، بعد إطلاق النار المتبادل بين أفراد من عرب خلدة ومشاركين في التشييع.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415988

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.