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جونسون يصف هجوم إيران على ناقلة النفط بـ«الفظيع» ويحذر طهران

كل الوطن - فريق التحرير
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 2 أغسطس 2021 - 8:38 مساءً
جونسون يصف هجوم إيران على ناقلة النفط بـ«الفظيع» ويحذر طهران

كل الوطن – الرياض: شددت بريطانيا على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “على إيران وكل الدول الأخرى احترام حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم”.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني الهجوم على السفينة “ميرسر ستريت” بـ “الفظيع”، مشددا على ضرورة تحمل طهران عواقب أفعالها.

يأتي ذلك فيما استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير إيران لدى المملكة المتحدة، على خلفية هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن تغريدة لمحررة الشؤون الخارجية في سكاي نيوز ديبورا هاينز، القول إن السفير الإيراني التقى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي لمناقشة ملابسات الهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل سلطنة عمان وأسفر عن مقتل شخصين.

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تجدر الإشارة إلى أن الناقلة تديرها شركة مقرها بريطانيا يرأسها رجل أعمال إسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أكد، أمس الأحد، أن إيران هي من نفذت الهجوم الذي استهدف الناقلة، وشدد على أن إسرائيل تعرف “كيف تمرر لها الرسالة”.

وتأتي الخطة البريطانية في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها رومانيا، التي استدعت بدورها سفير طهران.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان: “في ضوء العناصر التي قدمها شركاؤنا الدوليون والتي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير”.

وتعكس التحركات الدولية حجم الغضب الذي خلفه الاعتداء الإيراني على ناقلة النفط، فيما تعهدت عواصم كبرى بالرد على التهديد الخطير لسلامة الملاحة في الخليج العربي.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415997

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