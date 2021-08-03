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الأردن.. الجيش يحبط محاولة تهريب 300 ألف حبة كبتاغون مخدرة مهربة من سوريا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 12:39 مساءً
الأردن.. الجيش يحبط محاولة تهريب 300 ألف حبة كبتاغون مخدرة مهربة من سوريا

كل الوطن – وكالات: أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة من سوريا.

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم داخل العمق السوري.

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كما أعلن أنه بعد تفتيش المنطقة، تم العثور على 300 ألف حبة كبتاغون مخدرة، و7 أكف من مادة “الحشيش”، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة، مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

المصدر: “عمون”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416012

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