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شطب عدد من أعضاء هيئة “تقييم” لتقديمهم مستندات غير صحيحة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 12:55 مساءً
شطب عدد من أعضاء هيئة “تقييم” لتقديمهم مستندات غير صحيحة

كل الوطن – الرياض: رأس معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمُقيّمين المُعتمدين (تقييم) محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الاثنين اجتماع الهيئة الثاني والثلاثين.

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ووافق المجلس خلال مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على شطب عضوية عدد من أعضاء الهيئة بناء على توصية لجنة النظر في مخالفات نظام المقيمين المعتمدين إثر تقديمهم مستندات غير صحيحة للهيئة وإحالة هؤلاء الأشخاص للجهات المختصة لإكمال مايلزم نظاماً بخصوصهم.

واطّلع المجلس على أبرز المستجدات في الموضوعات التي سبق له التوجيه بشأنها، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416022

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