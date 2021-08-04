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الشرطة الهولندية تحقق في حقيبة مشبوهة أمام السفارة السعودية لدى لاهاي

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 2:12 مساءً
الشرطة الهولندية تحقق في حقيبة مشبوهة أمام السفارة السعودية لدى لاهاي

كل الوطن – وكالات: أفادت الشرطة الهولندية بأنها عثرت على حقيبة مشبوهة أمام السفارة السعودية لدى لاهاي، مشيرة إلى أنها قامت بتفتيشها وبالتحقيق بشأنها، دون العثور على أي متفجرات.

وأبلغت الشرطة عن ذلك بعد منتصف الليل بقليل، حيث قال متحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على حقيبة غير مراقبة في حوالي الساعة 9:15 مساء الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي) أمام السفارة السعودية.

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وقام فريق استطلاع المتفجرات وخدمة التخلص من الذخائر المتفجرة بالتحقيق في هذه الحقيبة المشبوهة، وطوق المنطقة، فيما أوضحت الشرطة أنه تم إعادة فتح المنطقة بعد عدم العثور على متفجرات.

تجدر الإشارة إلى أنه في 12 نوفمبر الماضي، كانت السفارة السعودية لدى لاهاي قد تعرضت لإطلاق نار من قِبل رجل أربعيني، وتمّ اعتقاله في وقتٍلاحق من ذات اليوم.

المصدر: “hln.be”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416033

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