تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنبن فرحان: لن نطبع مع إسرائيل ولا نعارض نسخة “أقوى” من الاتفاق النووي مع إيرانكل الوطنمركز الفلك الدولي يكشف موعد رأس السنة الهجرية في عدة مدن عربية وإسلاميةكل الوطنبايدن يمارس ضغوطا على الولايات لتفادي طرد ملايين الأمريكيين من منازلهمكل الوطنالأردن.. الجيش يحبط محاولة تهريب 300 ألف حبة كبتاغون مخدرة مهربة من سورياكل الوطنتعاون سعودي فرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء والابتكاركل الوطنجونسون يصف هجوم إيران على ناقلة النفط بـ«الفظيع» ويحذر طهرانكل الوطنأحداث خلدة.. مخابرات الجيش اللبناني تعتقل الشيخ عمر غصن (فيديو)كل الوطندراسة تحذّر من خطر صحي يرتبط بالجلوس لفترة طويلة!كل الوطنعلى هامش الذكرى 31 لغزو الكويت.. “حصان طروادة” وسر الرحلة 149كل الوطنهيئة التقييس الخليجية ترحب بإصدار مواصفات قياسية مشتركة مع روسيا

جريمة تهزّ مصر في مول تجاري شهير.. والأمن يبحث عن القاتل

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-04T14:55:00+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحرير4 أغسطس 2021آخر تحديث : الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 2:55 مساءً
جريمة تهزّ مصر في مول تجاري شهير.. والأمن يبحث عن القاتل

كل الوطن – وكالات: شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في مصر جريمة بشعة، حيث أقدم مجهولون على قتل فتاة في العقد الثاني من العمر، أثناء عملها بعيادة في مول تجارى شهير بوسط المدينة.

وقررت النيابة العامة بكفر الدوار، ندب الطب الشرعي بالبحيرة لفحص جثة “نجلاء ن ا” التي لقيت مصرعها لبيان سبب القتل والأداة المتسببة في ذلك.

اقرأ أيضا...

تم نقل جثة المجني عليها إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها لكشف غموض الواقعة

ووجهت قوات الأمن بتشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف غموض وملابسات الحادث وجار تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة.

المصر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416043

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.