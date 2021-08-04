وزير الخارجية السعودي: علاقتنا مع قطر جيدة جدا

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كلمة أمام منتدى “أسبن” الأمني المنعقد عبر الإنترنت، أن العلاقة مع قطر جيدة جدا.

وأضاف: “نستمر في العمل معا على عدد من القضايا وتقوية مجلس التعاون”، مشيرا إلى أن الرياض والدوحة يعملان معا على قضايا عدة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الخليجية قال وزير الخارجية السعودي إن اتفاق العلا أدى إلى حل الخلافات وأثبت فعاليته في تعزيز وحدة التعاون الخليجي.

وكانت السعودية وقطر إلى جانب مصر والإمارات والبحرين قد وقعت اتفاق العلا في مطلع العام الجاري خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في مدينة العلا السعودية.

وأعلن المجتمعون انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين الرباعي وقطر، وعودة العلاقات إلى طبيعتها والعمل على معالجة آثار القطيعة.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416047