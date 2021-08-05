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السعودية تبدأ في تطبيق قرار قصر العمل في “المولات” على المواطنين

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : الخميس 5 أغسطس 2021 - 3:56 مساءً
السعودية تبدأ في تطبيق قرار قصر العمل في “المولات” على المواطنين

كل الوطن – الرياض: بدأت السعودية في تطبيق قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين، حيث دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أن هذا القرار يسري “على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن بها”.

وأفيد بأن القرار يأتي “تماشيا مع قرارات التوطين وخطة زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي”.

علاوة على ذلك، تقدم الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عدة برامج لتدريب السعوديين والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

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وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر مؤخر 3 قرارات لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

واستهدفت هذه القرارات أيضا “زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وأسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي ، وتستهدف توفير 51 ألف وظيفة”.

وذُكر في هذا السياق أن “فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلقت في جولات رقابية شملت جميع المجمعات التجارية المغلقة في جميع مناطق المملكة”.

ووصفت هذه الجولات بأنها تهدف إلى “التوعية أولا بأهمية تطبيق القرار، ومتابعة مدى التزام المجمعات التجارية المغلقة بتنفيذ القرار، وضبط المخالفات، خاصة وأن فترة السماح امتدت لـ 120 يومًا قبل دخول القرار حيز التنفيذ”.

المصدر: البلاد + الحدث

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416050

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