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السعودية.. القبض على شخصين امتهنا الاحتيال على كبار السنّ

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-06T14:53:10+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحرير6 أغسطس 2021آخر تحديث : الجمعة 6 أغسطس 2021 - 2:53 مساءً
السعودية.. القبض على شخصين امتهنا الاحتيال على كبار السنّ

كل الوطن – الرياض: أعلنت الشرطة السعودية في مدينة مكة المكرمة، يوم الخميس، القبض على مواطن وأجنبي ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتهمين في العقد الثالث من العمر، وهما سعودي وآخر غيني الجنسية، وارتكبا جرائم، تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفة أرقامها السرية.

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وبين المتحدث أن مجموع ما تم سحبه بلغ 66,000 ريال (نحو 17599 دولارا)، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416066

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