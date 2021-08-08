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وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث سير في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الأحد 8 أغسطس 2021 - 7:15 مساءً
وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث سير في السعودية

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتابع حادث السير الذي تعرض له 5 مواطنين من عائلة واحدة في منطقة حائل في السعودية، وأسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، بأن الوزارة على تواصل مع ذوي العائلة الأردنية لنقل جثامين المتوفين إلى الأردن.

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وأضاف أن السفارة الأردنية في الرياض تتابع حالة الطفلة، حيث تخضع للعلاج حاليا ووضعها الصحي حرج.

كما أعرب الفايز عن “خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للطفلة المصابة”.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416079

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