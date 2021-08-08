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السعودية.. بيع صقر نادر بأكثر من 70 ألف دولار

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : الأحد 8 أغسطس 2021 - 7:46 مساءً
السعودية.. بيع صقر نادر بأكثر من 70 ألف دولار

كل الوطن – الرياض: حقق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالسعودية صفقة قياسية لبيع صقر نادر بمبلغ تجاوز الـ70 ألف دولار، في ثاني ليالي المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمدينة الرياض.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الصقر إنتاج سعودي (حرّ من حرّ)، كما يعد الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط.

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وكان الصقر القادم من مزرعة العرادي السعودية قد شهد منافسة قوية للظفر به، ويبلغ طوله 17 إنشا ونصف إنش، وعرضه 17 إنشا إلا ربع، ووزنه 1105 غرامات.

وأُرسي المزاد على الصقار السعودي متعب منير العيافي بمبلغ 270 ألف ريال (نحو 72 ألف دولار)، كاشفا أنه سيسميه “رغوان”، ويستهدف من خلاله خوض شوط مسابقة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، والذي يمنح صاحب أجمل صقر جائزة قدرها 300 ألف ريال.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416083

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