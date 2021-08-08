تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطن“أرامكو” تتفوق على أكبر 5 شركات نفط بالعالم مجتمعةكل الوطنشاهد إنطلاق مراسم جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيزكل الوطنمجلس التعاون الخليجي ينوي التعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن لحل الأزمةكل الوطنأمير سعودي: هذا ما يحدث مع إيران وفي سوريا وفي العراق بعد إعدام صدام حسينكل الوطنمجلس الوزراء يؤكد وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونسكل الوطنالسعودية.. التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة استهدفت خميس مشيطكل الوطنوزير الخارجية السعودي: علاقتنا مع قطر جيدة جداكل الوطنبن فرحان: لن نطبع مع إسرائيل ولا نعارض نسخة “أقوى” من الاتفاق النووي مع إيرانكل الوطنمركز الفلك الدولي يكشف موعد رأس السنة الهجرية في عدة مدن عربية وإسلاميةكل الوطنبايدن يمارس ضغوطا على الولايات لتفادي طرد ملايين الأمريكيين من منازلهم

الشرطة السعودية تعتقل مجموعة من المواطنين والمقيمين المصريين بتهمة ارتكاب جرائم احتيال

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الأحد 8 أغسطس 2021 - 7:51 مساءً
الشرطة السعودية تعتقل مجموعة من المواطنين والمقيمين المصريين بتهمة ارتكاب جرائم احتيال

كل الوطن – الرياض: قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مدينة الرياض السعودية، خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي أسفرت عن القبض على 3 مواطنين و3 مقيمين مصريين.

وأوضح الكريديس أن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال مقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية.

اقرأ أيضا...

وارتكب المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس عددا من الجرائم، “تمثلت في تنفيذ 100 عملية نصب واحتيال عبر منصات إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية تدار من خارج المملكة، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

كما تعاون المعتقلون مع متهمين في الخارج لتأمين 1300 شريحة اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لإيداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416088

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.