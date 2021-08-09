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الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر 

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-09T17:48:46+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير9 أغسطس 2021آخر تحديث : الإثنين 9 أغسطس 2021 - 5:48 مساءً
الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر 

بقلوب خاشعة ونفوس يغمُرُها الرضا بقضاء الله وقدره، لبّى

المهندس أحمد بن محمد الغزّاوي

زوج الأستاذة هدايه درويش سلمان،

رئيسة التحرير والمالك الحصري لصحيفة (كل الوطن)

اليوم نداء ربّه وإلتحق بالرفيق الأعلى. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدّم أسرة الصحيفة الموسّعة بأحر التعازي للأستاذة هداية، ولأبناء الفقيد: أشرف وأيمن وإنجي، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يرزقهم وأهلهم وكافة العائلة الصبر والسلوان، وأن يرحم الفقيد ويجعله في جنّات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

إنا لله وإنا إليه راجعون

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416092

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