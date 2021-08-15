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الصحة الفلسطينية: طفرة “دلتا” منتشرة و70% من الحالات مصابة بها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 15 أغسطس 2021 - 3:45 مساءً
الصحة الفلسطينية: طفرة “دلتا” منتشرة و70% من الحالات مصابة بها

كل الوطن – وكالات: أكد مسؤول ملف كورونا في فلسطين الدكتور وسام صبيحات، أن هناك انتشارا مجتمعيا لطفرة “دلتا” و”لدينا أكثر من 70% من الحالات المشخصة مصابة بهذه الطفرة”.

وقال صبيحات لـ”صوت فلسطين” اليوم الأحد إن “الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا قد تكون بدأت في كافة محافظات الوطن”.

وأشار إلى أن “أرقام الإصابات لا تعكس الوضع الوبائي على حقيقته بسبب عزوف بعض المواطنين عن إجراء الفحوصات”.

ولفت إلى أن “يوم الاثنين سيكون أول أيام العام الدراسي الجديد والتوصيات هي التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لحماية الطلبة”.

وشدد صبيحات على ضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس بكافة طفراته ولكسر سلسلة الانتشار، مؤكدا أنه “حتى اللحظة لا يوجد أي توصية بالإغلاق، ولكن هذا يعتمد على حالة الوضع الوبائي في المحافظات”.

المصدر: “معا”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416106

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