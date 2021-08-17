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31 مليون جنيه تخسرها مصر يوميا بسبب القائمة الحمراء البريطانية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 2:22 مساءً
31 مليون جنيه تخسرها مصر يوميا بسبب القائمة الحمراء البريطانية

كل الوطن – وكالات: حذر المجلس العالمي للسفر والسياحة من التداعيات الاقتصادية لإدراج مصر على القائمة الحمراء للسفر في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة المصري قد يخسر مليوني دولار يوميا.

وأفاد المجلس في بيان، بأن الاقتصاد المصري قد يخسر ما يصل إلى 31 مليون جنيه يوميا (1.9 مليون دولار) من الإيرادات المحتملة حال استمرار إدراج البلاد على القائمة الحمراء للسفر في المملكة المتحدة.

وأضاف المجلس في بيانه أن استمرار وضع مصر على القائمة الحمراء سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والسياحة المتعثر في البلاد والاقتصاد ككل.

وفي شهر يونيو الماضي، وضعت المملكة المتحدة مصر في القائمة الحمراء، واعتبرت أن مصر وجهة عالية الخطورة لخطر التعرض للسلالات المتحورة من فيروس كورونا. ومنعت قيود القائمة الحمراء المسافرين من المملكة المتحدة من زيارة مصر.

(الدولار = 15.73 جنيه مصري)

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416123

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