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د. عبدالمجيد الجلاَّل: تدشين منصة قادة المُستقبل ضمن مبادرات رؤية 2030!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 2:25 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: تدشين منصة قادة المُستقبل ضمن مبادرات رؤية 2030!

قبل أيام تمَّ تدشين منصة ” قادة المستقبل ” ضمن مبادرات ومُخرجات رؤية 2030 ، بهدف رفع مستوى جودة التعليم ، وتحسين قدرات العاملين في هذا القطاع المهم.
تُتيح المنصة ، الترشّح للمناصب القيادية التعليمية ، لمن هم على رأس العمل ، من الأكاديميين والأكاديميات ، والتربويين والتربويات ، والإداريين والإداريات ، على مستوى المدارس ، ومكاتب وإدارات التعليم ، والملحقيات، وحتى جهاز وزارة التعليم.
وتهدف المنصة ، إلى إعدادهم ، كصف ثانٍ ، لشغل مناصب قيادية في وزارة التعليم ، وفق معايير شفّافة ، وآلية دقيقة ومُحددة ، وفرص مُتكافئة، وحوكمة تنسجم مع المعايير الدولية ، تُتيح استقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة ، في كل تراب وسماء هذا الوطن العزيز بإذن الله ، وتعزيز المُنافسة بينهم ، لتمكينهم ، من خدمة وطنهم ومجتمعهم ، من خلال ، خبراتهم العلمية ، والعملية .
ويأتي تدشين منصة قادة المُستقبل ، من أجل مواكبة تنمية وتطوير قطاع التعليم، وبما يُسهم ، في الرفع من قدرات الأداء والوظائف التعليمية ، لتكون مُخرجاتها ، على أفضل نسقٍ ممكن .
منصة قادة المُستقبل ، تُقدم للمستفيدين ، خدمة التعريف بالبرنامج ، وأهدافه ، والوظائف القيادية المُتاحة ، للمتقدمين ، كما توضح المنصة ، آلية استقبال طلبات الترشّح ، ومراحل التقديم ، وعمليات التقييم ، من أجل اختيار الكوادر المؤهلة ، بكل تنوعها ونشاطاتها ، وهي النسخة الرقمية الأولى، وهي قابلةٌ للتطوير، بما يكفل تحقيق الاستفادة المثلى من استخدامها؛ لتقديم الفرص القيادية المتاحة لذوي الخبرات من المميزين.
الجدير بالذكر ، أنَّ أهداف رؤية 2030 ، في محور التعليم ، كانت طموحة جداً ، فقد تركزت على تطوير المنظومة التعليمية ، بجميع عناصرها ، ومفرداتها ، وتنمية المهارات والقدرات ، وتطوير المناهج ، وتوفير فرص للتدريب والتأهيل في مختلف المؤسسات والشركات ، وتشجيع البحث العلمي ، ودعم المبتكرين والمبدعين ، بما يواكب متطلبات العمل في السوق السعودي .
خلاصة القول ، منصة قادة المستقبل ، مشروع وطني تعليمي واعد، وبرنامج متكامل على عدة مراحل ، لصناعة مستقبل تعليمي تنافسي ، يُسهم في استثمار رأس المال البشري ، وتنمية القدرات البشرية وتوظيفها، لخدم تنمية وتطوير وتعزيز جودة التعليم .

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416126

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