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أحدهم من جنسية عربية.. الشرطة السعودية تعتقل عصابة “نصب إلكتروني”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 5:39 مساءً
أحدهم من جنسية عربية.. الشرطة السعودية تعتقل عصابة “نصب إلكتروني”

كل الوطن – الرياض: ألقت شرطة العاصمة السعودية الرياض القبض على 5 مواطنين ومقيم سوري، ينشرون إعلانات وهمية ويستدرجون ضحاياهم ويعتدون عليهم ويسلبونهم ما بحوزتهم.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس في بيان له إن “المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 5 مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، بين العقدين الثاني والرابع من العمر، لارتكابهم 3 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في نشر إعلانات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع منتجات بأسعار زهيدة واستدراج ضحاياهم والتعدي عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، فيما ضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 16000 ريال (4266 دولار أمريكي)”.

وأضاف أنه “تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

المصدر: “المواطن.نت”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416136

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