سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة

كل الوطن – وكالات: أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي أفغانيا وهو يلتقط سيلفي له ولشبان آخرين من على جناح طائرة عسكرية أميركية محاولين التشبث بها والفرار على جناحها خلال مغادرتها مطار كابل خوفا من حركة “طالبان”.

كما التقط الشاب الأفغاني صورا للحشود المتجمعة عند مدرج الطائرات قبل أن تقلع الطائرة وتحصل الكارثة بسقوط ثلاثة شباب من عجلتها.

وتظهر اللقطات حوالي 10 أشخاص جالسين تحت الجناح، فيما يعبر شخصان آخران المدرج أمام الطائرة المتحركة.

Selfie Angle- The last moments of men clinging to some parts of the C-17 yesterday, #kabulairport#Afghanistan#Talibanspic.twitter.com/QvSeJ2bK0t

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021