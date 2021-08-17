كل الوطن – وكالات: رفضت الجنايات الكويتية إخلاء سبيل المتهمين في إطار محاكمة أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وهو مسؤول حكومي سابق، وعسكريين اثنين من منتسبي الداخلية بقضية خطف شاب من البدون.

الكويت.. الجنايات ترفض إخلاء سبيل الموقوفين في إطار محاكمة أحد أبناء الأسرة الحاكمة بتهمة خطف شابالحكم بالإعدام على متهم بجريمة قتل هزت الكويت

وجاء القرار في أولى جلسات المحكمة للنظر في القضية، كما أمرت الجنايات بضبط العسكري الثاني المتهم بالقضية، والذي تم إخلاء سبيله في وقت سابق.

«الجنايات» ترفض إخلاء سبيل الشيخ والعسكري المتهمين بقضية خطف شاب.. وتأمر بضبط العسكري الآخر الذي أخلي سبيله سابقا.. وتؤجل محاكمتهم إلى 14 سبتمبر المقبل لتقديم المرافعة#الكويت#خطف_شاب_بدون#خطف_بدون#محاكم_الكويت#أخبار_المحاكم — جرائم ومحاكم (@cckwt) August 17, 2021

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن “المحكمة أجلت جلستها حتى سبتمبر المقبل للمرافعة وسماع الشهود”.

وبحسب التحقيقات، فإن “شخصا تقدم ببلاغ في يوليو الماضي إلى أحد المخافر يتهم فيه مواطنا بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة بمساعدة عسكريين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة بتصرف شخصي خارج نطاق العمل”.

وأضافت: “تم على الفور إجراء التحريات اللازمة وضبط أطراف القضية من المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن “القانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع، وأن المؤسسة الأمنية لن تتوانى في ضبط كل من يخالف القوانين المنظمة وإحالته للجهة المختصة”.

المصدر: “الرأي الكويتية” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416145