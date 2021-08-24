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السعودية.. خريطة للعالم مصنوعة من أغطية بلاستيكية تدخل موسوعة “غينيس” (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-24T00:28:27+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 12:28 صباحًا
السعودية.. خريطة للعالم مصنوعة من أغطية بلاستيكية تدخل موسوعة “غينيس” (صورة)

كل الوطن – الرياض: أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، تسجيل مبادرة “صنع خريطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية” هي الأكبر في العالم، وأحد برامج ومبادرات وزارة الرياضة السعودية.

وتعد هذه المبادرة أحد أنشطة وزارة الرياضة السعودية في دعم البيئة وفق برنامج جودة الحياة، حيث تم تسليم الشهادة العالمية لهذا الإنجاز، الذي جاءت فكرته من قبل خلود الفضلي، خلال اختتام فعالية برنامج المحافظة على البيئة من أغطية البلاستيك، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود.

يذكر أن المدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع استغرقت 40 يوما، وشارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعا، وبلغت مساحة الخريطة 244 مترا مربعا، باستخدام نحو 300 ألف غطاء بلاستيكي، تم تنسيقها على شكل خريطة العالم، على أرض مدرسة المعرفة العالمية.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416176

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