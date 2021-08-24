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موعد تطبيق قرار توطين الوظائف التعليمية في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 12:39 مساءً
موعد تطبيق قرار توطين الوظائف التعليمية في السعودية

كل الوطن – الوطن: يدخل يوم الأحد القادم في السعودية موعد التنفيذ لقرار توطين الوظائف التعليمية بالمدارس، وذلك مع انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية السعودية للمدارس لترتيب أوضاعها.

وسيطبق القرار في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات، ومن المتوقع أن يخلق القرار في مرحلته الأولى احتياجا يصل إلى 8 آلاف وظيفة، سيتم شغلها بسعوديين وسعوديات من خريجي الجامعات والكليات، بينما سيخلق في ثلاث سنوات أكثر من 28 ألف وظيفة جديدة للمواطنين السعوديين.

ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات، بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية، كمرحلة أولى في المدارس العالمية.

ووفقا للقرار الذي صدر عن وزارة الموارد البشرية السعودية فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية بما لا يقل عن 5 آلاف ريال (حوالي 1333 دولارا) في عقد مدعوم من الموارد يمتد لـ 12 شهرا.

ويمكن الإطلاع على تفاصيل القرار والنسب المستهدفة بالتوطين في الدليل الإجرائي (اضغط).

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: واس + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416182

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