تصفيات مونديال 2022.. مدرب المنتخب السعودي يختار 25 لاعبا لمباراتي فيتنام وعمان

كل الوطن – وكالات: أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية قائمة الفريق الأخضر لمباراتي فيتنام وعمان في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

واختار المدير الفني رينارد، 25 لاعبا لمباراتي فيتنام وعمان، وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، ومحمد اليامي.

الدفاع: محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، وياسر الشهراني.

الوسط: عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، وأيمن يحيى.

الهجوم: صالح الشهري، وعبدالله الحمدان.

ونجح منتخب السعودية في بلوغ الدور الثالث النهائي بعد تصدره لمجموعته في الدور الثاني برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين ومن دون أي خسارة.

وسيواجه “الأخضر” نظيره الفيتنامي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في الثاني من سبتمبر المقبل، قبل أن يلتقي نظيره العماني في السابع من نفس الشهر.

وتضم المجموعة اليابان وأستراليا والصين أيضا، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث مباراة فاصلة يتأهل بموجبها الفائز لخوض ملحق قاري.

المصدر: “وكالات”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416189