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السعودية.. السيطرة على حريق ضخم نشب في ناقلة مواد بترولية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 12:52 مساءً
السعودية.. السيطرة على حريق ضخم نشب في ناقلة مواد بترولية (فيديو)

كل الوطن – الرياض: نجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم نشب مساء الاثنين في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة – جدة السريع نتيجة حادث مروري.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على “تويتر”: “تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع، ونتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات”.

كما تم تحويل المركبات على طريق مكة – جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب الحادث المروري.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416192

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