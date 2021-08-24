السعودية.. السيطرة على حريق ضخم نشب في ناقلة مواد بترولية (فيديو)

كل الوطن – الرياض: نجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم نشب مساء الاثنين في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة – جدة السريع نتيجة حادث مروري.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على “تويتر”: “تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع، ونتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات”.

كما تم تحويل المركبات على طريق مكة – جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب الحادث المروري.

#يحدث_الان

مدني #العاصمة_المقدسة يباشر إخماد حريق

نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق

مكة – جدة السريع نتيجة حادث مروري. pic.twitter.com/dnCx8Xcryd — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 23, 2021

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416192