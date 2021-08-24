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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 1:13 مساءً
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

كل الوطن – الرياض: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط بالمملكة.

وقال التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

وأكد: “استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416198

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