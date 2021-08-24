التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

كل الوطن – الرياض: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط بالمملكة.
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التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) August 23, 2021
وقال التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.
وأكد: “استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.
المصدر: “واس”
المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416198