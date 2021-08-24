تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطن“واشنطن بوست” عن مسؤولين: مدير الـ”CIA” التقى مع زعيم “طالبان” عبد الغني براداركل الوطنالتحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيطكل الوطنفتاتان من إنجلترا تشهران إسلامهما بفضل صلاحكل الوطنالمملكة: مصممون على تعزيز التعاون مع روسيا لإرساء الأمن والرد على تحديات اليومكل الوطنروسيا والسعودية توقعان اتفاقية حول التعاون العسكريكل الوطنالملك سلمان وولي عهده يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الصباحكل الوطنسيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: تدشين منصة قادة المُستقبل ضمن مبادرات رؤية 2030!كل الوطن31 مليون جنيه تخسرها مصر يوميا بسبب القائمة الحمراء البريطانيةكل الوطنالصحة الفلسطينية: طفرة “دلتا” منتشرة و70% من الحالات مصابة بها

“واشنطن بوست” عن مسؤولين: مدير الـ”CIA” التقى مع زعيم “طالبان” عبد الغني برادار

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 2:28 مساءً
“واشنطن بوست” عن مسؤولين: مدير الـ”CIA” التقى مع زعيم “طالبان” عبد الغني برادار

كل الوطن – وكالات: أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، التقى زعيم حركة “طالبان”، عبد الغني برادار، في كابل، أمس الاثنين.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتخذ خلال 24 ساعة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب قوات بلاده من أفغانستان المقرر حاليا حتى 31 أغسطس.

وقال المسؤول، حسب الوكالة، إن بايدن لا يزال يفكر في الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحقا، لكن بعض مستشاريه أعربوا معارضتهم لتأجيل موعد انتهاء الانسحاب لأسباب أمنية.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416205

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.