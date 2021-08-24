“واشنطن بوست” عن مسؤولين: مدير الـ”CIA” التقى مع زعيم “طالبان” عبد الغني برادار

كل الوطن – وكالات: أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، التقى زعيم حركة “طالبان”، عبد الغني برادار، في كابل، أمس الاثنين.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتخذ خلال 24 ساعة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب قوات بلاده من أفغانستان المقرر حاليا حتى 31 أغسطس.

وقال المسؤول، حسب الوكالة، إن بايدن لا يزال يفكر في الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحقا، لكن بعض مستشاريه أعربوا معارضتهم لتأجيل موعد انتهاء الانسحاب لأسباب أمنية.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416205